Bolsonaro: Congresso fará correções na reforma da Previdência

Bolsonaro: Essa proposta tem que ser aperfeiçoada Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (26), em Foz do Iguaçu, que a proposta de reforma da Previdência pode ser aperfeiçoada e disse ter certeza que o Parlamento fará correções.

"Não tenho a menor dúvida de que o Parlamento fará as correções que têm de ser feitas que, afinal de contas, nós não somos perfeitos e essa proposta tem que ser aperfeiçoada", afirmou em entrevista depois da posse da nova diretoria da Hidrelétrica de Itaipu.

O governo enviou ao Congresso na semana passada a proposta de reforma da Previdência com pontos considerados muito duros por boa parte dos parlamentares, que já querem mudanças.

Nesta terça, o presidente recebe pela primeira vez os líderes partidários para uma reunião, com foco na reforma da Previdência.

"Mas mais do que tudo nós contamos com o patriotismo e o entendimento do Parlamento para que nós possamos de fato fazer a reforma da Previdência, porque caso contrário nosso país está fadado ao insucesso", apelou Bolsonaro em sua fala em Foz.

