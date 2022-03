Bolsonaro convida para pré-candidatura, mas nega ter começado campanha Presidente da República falou com apoiadores no Entorno do Distrito Federal e convidou para evento deste domingo (27), às 10h Bolsonaro convida para pré-candidatura, mas nega ter começado campanha

O presidente Jair Bolsonaro, seguranças e apoiadores Ed Cordeiro/Record TV - 26.3.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) passeou de moto neste sábado (26) por Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal, e convidou apoiadores para o encontro nacional do PL que acontece neste domingo (27), em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Anteriormente, o evento era chamado de "lançamento da pré-candidatura". O PL mudou o nome do evento para apresentação do movimento "Filia Brasil, é com ele que eu vou". A mudança teria sido realizada para evitar questionamentos quanto a possível descumprimento da legislação eleitoral.

"Amanhã está previsto às 10h, 10h da manhã. Aí eu não sei. Deve ter muita gente lá, porque muita gente tá se inscrevendo... Não precisa se inscrever. Se tiver espaço, vai entrar direto mesmo quem não estiver inscrito. Não vou começar a campanha ainda, tá? Campanha, 45 dias antes, só sou candidato à reeleição", disse o chefe do Executivo.

Depois da adesão de Bolsonaro e de aliados, o PL se tornou o partido com a maior bancada da Câmara: 65 deputados federais. A sigla tem, ainda, sete senadores.