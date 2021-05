Bolsonaro convoca apoiadores para passeio de moto no Rio Concentração se deu às 8h no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste da cidade. Em vídeo, presidente não usou máscara

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, com Agência Estado

Na imagem, Bolsonaro com apoiadores no Rio Reprodução Facebook / 23.05.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou seus apoiadores para um passeio de moto neste domingo (23) no Rio de Janeiro.

A concentração se deu às 8 horas, no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste da cidade. Bolsonaro, que chegou de helicóptero, promoveu aglomeração, não usou máscara e recebeu gritos de "mito". Duas horas depois, iniciou-se o trajeto.

O passeio mobilizou a equipe de segurança do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Ao todo, mil policiais militares de quatro batalhões do Rio atuam no esquema de segurança. Até às 10h25, apesar dos reflexos no trânsito, nenhum incidente havia sido registrado.

Posse no Equador

Bolsonaro embarca ainda neste domingo, às 18h, para o Equador, onde participará da posse do presidente de direita eleito Guilherme Lasso. O evento está marcado para a segunda-feira (24).

A ida de Bolsonaro ao Equador é estratégica. Depois da derrota de Maurício Macri na Argentina e da direita perder força no Chile, Lasso é o primeiro líder do mesmo campo ideológico do presidente brasileiro a ganhar uma disputa presidencial na América do Sul.

A posse de Guillhermo Lasso será na Assembleia Nacional do Equador, quando o atual presidente, Lenín Moreno, deixa o cargo. Depois da posse, Bolsonaro irá a um almoço dos chefes de Estado e retorna ao Brasil. A previsão é desembarcar em Brasília no início da madrugada de terça-feira (25).