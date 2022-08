Bolsonaro critica atual cobrança do Imposto de Renda e diz que tabela será alterada Presidente chamou tributo de 'redutor de renda' e disse que é cedo 'afirmar o percentual de redução' das alíquotas Bolsonaro critica atual cobrança do Imposto de Renda e diz que tabela será alterada

Brasil | Do R7, em Brasília

Jair Bolsonaro, ao lado da intérprete de Libras, durante transmissão ao vivo nesta quinta (4) YouTube/Reprodução - 4.8.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou uma redução nas atuais alíquotas do Imposto de Renda. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (4), durante a transmissão ao vivo que faz semanalmente. Ele chamou o tributo de "redutor de renda".

Tabela de incidência mensal sobre o IRPF Receita Federal - 4.8.2022

"Nós não corrigimos a tabela do Imposto de Renda em anos anteriores por causa da pandemia. A economia, realmente, era uma incógnita, o que poderia acontecer, e não tínhamos margem. Agora está garantido com a equipe econômica", afirmou.

Apesar da intenção, o presidente disse que ainda não é possível afirmar o percentual de redução. "Não batemos o martelo, mas [vamos] corrigir a tabela do Imposto de Renda, que, cada vez mais, vem se transformando não em tabela do Imposto de Renda, mas, sim, redutor de renda", afirmou o presidente.

Desemprego

Também na transmissão, segundo defendeu Bolsonaro, o governo federal, durante a sua gestão, foi o responsável por reduzir o desemprego em 3 pontos percentuais. "Eu peguei uma taxa de desemprego de 12,3% e agora, este ano, já estamos com 9,3%", afirmou. "E olha que nesses três anos e meio pegamos uma pandemia que atingiu o mundo todo", disse.

O presidente também afirmou que está "cada vez mais diminuindo impostos no Brasil", citando como exemplo a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de "centenas de produtos no Brasil".