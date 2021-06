Bolsonaro critica comissão e ataca Renan e Aziz: 'CPI dos Patifões'

A- A+

Bolsonaro quer CPI investigando uso de recursos federais pelos estados na pandemia Marcos Corrêa/PR - 31.05.2021

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os trabalhos da CPI da Covid no Senado. Na manhã desta quarta-feira (2), em conversa com apoiadores, ao citar a operação da Polícia Federal que tem como um dos alvos o governador do Amazonas, o presidente reclamou dos integrantes que conduzem a comissão.

"A CPI dos Patifões, o presidente e o relator, que já falaram que não vão apurar desvio de recursos. Quem conhece Omar Aziz (presidente do colegiado) e Renan Calheiros (relator) não precisa falar nada", afirmou.

A exemplo do que já havia feito em rede social mais cedo, Bolsonaro voltou a reclamar do tratamento dado à médica oncologista Nise Yamaguchi, que foi ouvida nesta terça (1º) pelos senadores.

"Viram que a CPI fez com a Nise Yamaguchi ontem, isso é uma covardia. A Mayra [Pinheiro, secretária do departamento de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que prestou depoimento na semana passada] entrou com ação contra eles, né? Agora quando vai lá gente suspeita eles tratam muito bem, até defendem", reclamou o presidente.

A CPI da Covid ouve nesta quarta a médica infectologista Luana Araújo, que foi descartada do comando de uma secretaria do Ministério da Saúde antes mesmo de assumir.