Bolsonaro critica 'desinformação' e 'pânico disseminado' por pandemia

Bolsonaro está isolado com covid-19 Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 9.7.2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (12) que o combate à pandemia da covid-19 foi marcado pela "desinformação" e "pânico".

Em publicação em suas redes sociais, intitulada "a hora da verdade", o presidente também falou sobre a situação econômica do país.

"A desinformação foi uma arma largamente utilizada. O pânico foi disseminado fazendo as pessoas acreditarem que só tinham um grave problema para enfrentar", disse.

Desde o início da pandemia, o presidente tem repaetido o discurso que é preciso enfrentar o vírus e também o desemprego.

"Sempre disse que o efeito colateral do combate ao vírus não poderia ser pior que o próprio vírus."

Na última terça-feira (7), Bolsonaro disse ter resultado positivo em exame para covid-19.

Em manifestações via redes sociais, Bolsonaro afirmou estar se tratando com hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra a doença, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde),

"A realidade do futuro de cada família brasileira deve ser despolitizada da pandemia. Os números reais dessa guerra brevemente aparecerão", declarou o presidente, que tem criticado medidas de distanciamento social tomadas por prefeitos e governadores para combater o avanço da covid-19.

Bolsonaro não esclareceu na publicação a que "números reais" se referia. Procurada, a Secretaria Especial de Comunicação informou que o Planalto não comentará o assunto.

A pandemia já registrou no Brasil 71.469 mortes pela doença e 1.839.850 casos confirmados em todas as unidades da federação, segundo o Ministério da Saúde.

O país completa neste domingo 58 dias sem um titular na pasta, que está sendo comandada interinamente pelo general Eduardo Pazuello.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes disse ontem que o Exército está se associando a um "genocídio", ao se referir à crise sanitária instalada no país em meio à pandemia do novo coronavírus, agravada pela falta de um ministro efetivado no cargo.

A- A HORA DA VERDADE:



- A situação só não está pior pelas ações do @govbr que foi ao socorro das pequenas e médias empresas, arranjou recursos para estados e municípios e está pagando Auxílio Emergencial de R$ 600,00 para mais de 60 milhões de pessoas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 12, 2020

Recessão

O presidente também disse que o país se encontra "na beira da recessão" com "milhões de empregos destruídos e dezenas de milhões de informais sem renda". "Não será fácil, mas havemos de recomeçar", acrescentou.

O chefe do Executivo afirmou que a situação só não está pior em função das ações do governo federal.

Ele mencionou a liberação de crédito para pequenas e médias empresas e do socorro fiscal de R$ 60,1 bilhões para Estados e municípios, além do auxílio emergencial de R$ 600.

Como revelado pelo Estadão/Broadcast, passados 80 dias do início do programa, há ainda 10 milhões de brasileiros na fila para receber o auxílio emergencial.

Esse grupo da população que aguarda o resultado da análise ou reanálise do Executivo para concessão do benefício.