Bolsonaro critica texto sobre fake news e diz: 'Tem que ter liberdade'

Daniel Trevor, da Record TV em Brasília, e Giuliana Saringer, do R7

Projeto foi aprovado no Senado na noite de terça Isac Nóbrega/PR - 30.06.2020

O presidente Jair Bolsonaro criticou a aprovação do projeto contra fake news no Senado Federal na noite de terça-feira (30) e afirmou que é preciso "ter liberdade" nas redes sociais.

Bolsonaro disse a apoiadores, na manhã desta quarta-feira (1º), em frente ao Palácio do Alvorada, que os senadores devem ter cometido erros na hora da votação virtual e que o texto não deve ser aprovado pelos deputados quando chegar na Câmara.

“Eu falei com senador que votou favorável. Ele falou que, como estava na [sessão] virtual, ele se equivocou. Assim deve ter acontecido com outros. Acho que, na Câmara, vai ser difícil de ser aprovado. Se for, cabe a nós a possibilidade de veto. Acho que não vai vingar esse projeto não", explicou.

Bolsonaro também afirmou que é muito criticado na internet, mas "nunca reclamou". "Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. Eu nunca reclamei. No meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. Direito meu", encerrou.