Bolsonaro: críticas mostram que filho é adequado para embaixada

Giuliana Saringer, do R7, com Estadão Conteúdo

Ministro considera Eduardo "excelente nome" Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress - 19.03.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta segunda-feira (15) na Câmara dos Deputados que seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), é adequado para assumir a Embaixada dos Estados Unidos.

"Por vezes temos tomado decisões que não agradam a todos, como a poossibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal de que é a pessoa adequada", afirmou.

Bolsonaro participa de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao aniversário do COpEsp (Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro).

O presidente também disse que o que mais quer "é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial".

Na quinta-feira (11), Bolsonaro admitiu que existe a possibilidade de Eduardo assumir o posto. Depois da fala do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou sobre o caso e disse que Eduardo é um "excelente" nome para assumir a Embaixada.

Na sexta (12), Eduardo disse a jornalistas que é cotado para o cargo por sua experiência e não por ser filho do presidente Jair Bolsonaro.

"Ele (Ernesto) expressou apoio ao meu nome por ocasião de uma possível indicação para a embaixada dos Estados Unidos. Acredito que agora só falta conversar com o presidente Jair Bolsonaro e reafirmar se essa é mesmo a vontade dele, se ele mantém o que ele tem dito. Porque estamos acompanhando os fatos. Está tudo na esfera da cogitação e sendo encaminhado."

Eduardo destacou a atuação que tem na presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e o fato de ter feito intercâmbio e até mesmo fritado hambúrguer nos Estados Unidos.

"É difícil falar de si próprio, né? Mas não sou um filho de deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição, tem muito trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, Estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, em uma montanha lá. Aprimorei o meu inglês, vi como é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros", disse o parlamentar.

Eduardo vem fazendo viagens ao país com frequência, para aumentar as articulações com aliados do governo Trump. Era o filho, também, quem organizava a agenda do pai nas visitas ao país norte americano, marcando reuniões e definindo para onde a comitiva presidencial iria.

A cadeira na embaixada brasileira está vaga desde que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, removeu o embaixador Sérgio Amaral do posto em Washington, no dia 10 de abril deste ano.