Bolsonaro cumprimenta apoiadores e passeia de moto no litoral de SP

Apesar do mau tempo em Guarujá, no litoral de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez o seu já tradicional passeio de moto pelas praias da cidade e cumprimentou alguns admiradores na entrada do Forte dos Andradas onde está hospedado.

Após receber o candidato a prefeito de Santos, Ivan Sartori (PSD) dentro do Forte dos Andradas para gravar um vídeo de apoio, Bolsonaro saiu em uma moto com sua comitiva e foi até uma residência na praia da Enseada, onde ficou por alguns minutos. Na volta, ele parou em uma padaria para tomar café, entrou em um ônibus de transporte coletivo e tirou foto com algumas pessoas.

Bolsonaro deve ficar em Guarujá até a próxima segunda

Ao chegar na entrada do Forte dos Andradas, Bolsonaro desceu da moto e cumprimentou os admiradores que o aguardavam. Além disso, passou um longo período conversando com alguns policiais militares e abraçou crianças.

Jair Bolsonaro deve ficar em Guarujá até a próxima segunda-feira (2), feriado de Finados e não há compromisso na agenda do presidente.

