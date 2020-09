Do R7

Bolsonaro decide trocar vice-líderes do governo na Câmara Texto publicado no DOU diz que Carla Zambelli é uma das parlamentares que vai deixar o cargo

Bolsonaro indicou novos vice-líderes Joédson Alves/EFE - 28.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar os vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, de acordo com texto publicado nesta quarta-feira (30).

Bolsonaro vai se reunir com os novos vice-líderes em café da manhã no Palácio do Alvorada nesta manhã.

Dez parlamentares vão assumir a vice-liderança e oito estão deixando o cargo.

Foram indicados os deputados Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, Giovani Cherini, Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto, Alberto Barros Cavalcante Neto, Greyce de Queiroz Elias, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, Antonio da Cruz Filgueira Neto, Hilkea Carla de Souza Medeiros Lima, Paulo Velloso Dantas Azi e Lucio Antonio Mosquini.

Os deputados Guilherme Muraro Derrite, Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior, Luiz Armando Schroeder Reis, Eros Ferreira Biondini, Diego Alexsander Goncalo Paula Garcia, Aline Sleutjes, Caroline Rodrigues de Toni e Carla Zambelli Salgado, que assumiam o cargo, deixam a função.