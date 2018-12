Bolsonaro decidirá se vai desfilar em carro aberto, diz Etchegoyen

Thais Skodowski, do R7 com Agência Brasil

Último ensaio ocorreu neste domingo Rafael Carvalho/Governo de Transição 30.12.2018

Na tarde deste domingo (30), ocorreu o último ensaio para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, que será realizada na terça-feira (1º).

Durante o ensaio, não foi usado o Rolls-Royce conversível da Presidência da República. Segundo o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Sergio Etchegoyen, Bolsonaro é quem vai decidir se vai desfilar ou não em carro aberto.

— A decisão do carro aberto ou do carro fechado, que é uma coisa menor em uma festa tão grande e tão bonita, será decidida pelo presidente da República.

O ministro ainda afirmou que “nossa responsabilidade é que a vontade de 58 milhões se concretize”.

Segurança

Quem for acompanhar de perto a posse do presidente eleito terá que seguir regras de segurança estabelecidas pela organização do evento.

O acesso da população à Esplanada dos Ministérios será exclusivamente pela Rodoviária do Plano Piloto. A partir deste ponto, as pessoas que quiserem assistir à posse terão que descer a Esplanada a pé. Não serão permitidos o acesso com bicicletas, skates e patins, por exemplo.

A lista de proibições também inclui guarda-chuva, objetos cortantes, máscaras, carrinhos de bebês, fogos de artifício, bebidas alcóolicas, garrafas, sprays, além de bolsas e mochilas.

Também haverá um esquema especial para defesa aérea e o controle de tráfego aéreo na capital federal. Um decreto autoriza a interceptação e o abate de aeronaves consideradas suspeitas ou hostis pela Força Aérea Brasileira (FAB), que possam apresentar ameaça à segurança.