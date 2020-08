Bolsonaro defende importância das Forças Armadas em evento no Rio Presidente participou da cerimônia de formatura de paraquedistas e garantiu que entregará um país melhor do que o que recebeu em janeiro de 2019

Jair Bolsonaro acompanha cerimônia do Exército TV Brasil / Reprodução 15-08-2020

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste sábado (15) da cerimônia de formação de paraquedistas do Exército no Rio de Janeiro.

No evento, no qual os soldados receberam o brevê que os autoriza a saltar, o presidente elogiou os novos paraquedistas e exaltou a importância das Forças Armadas para a sociedade.

De acordo com o presidente, paraquedista número 29.949 do Exército, cabe aos militares "lutar pela integridade do nosso território, nossa democracia e aquilo que há de sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade".

"Hoje o paraquedista não apenas salta da rampa, hoje ele sobe a rampa do Planalto Central para mostrar a todos do Brasil que temos honra na condução das questões públicas e queremos, sim, um país muito melhor do que o recebi em janeiro do ano passado", disse.

"Tenho certeza que, contando com vocês, nós cumpriremos qualquer missão. Muito obrigado a Deus, pela minha vida, e a grande parte da população, por ter confiado em mim. Tenho certeza que esses obstáculos que agora se apresentam para nós serão vencidos."

A cerimônia de brevetação ocorreu no 26° Batalhão de Infantaria de Paraquedistas, do Campo de Parada Coronel Menna Barreto, na cidade do Rio de Janeiro.