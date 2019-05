Bolsonaro defende no Twitter plano de concessão de parques nacionais Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA), Chapada dos Guimarães (MT) e Aparados da Serra (RS) estão entre as prioridades que serão ofertadas parques nacionais

Bolsonaro defende no Twitter plano de concessão de parques nacionais José Lucena / Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, em sua página oficial no Twitter neste domingo (12), o plano do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, de repassar à iniciativa privada pelo menos 20 parques nacionais por meio do modelo de concessões.

"O potencial de ecoturismo no Brasil é um dos maiores do mundo. Precisamos de boa infraestrutura ao turista e condições favoráveis ao investimento mediante concessões responsáveis, envolvendo moradores das regiões gerando consciência social, emprego e economia", disse Bolsonaro.

Leia mais: Justiça de São Paulo condena futuro ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente disse que Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA), Chapada dos Guimarães (MT) e Aparados da Serra (RS) estão entre as prioridades que serão ofertadas para administração de empresas privadas.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.