Bolsonaro defende voto consciente: 'Um vereador importa, sim'

O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quinta-feira (5) no munícpio de Piranhas, em Alagoas, para inaugurar o quarto trecho do sistema de abastecimento de água no Estado. Em seu discurso, ele agradeceu a recepção calorosa do público e pediu voto consciente nas eleições municipais do próximo dia 15.

"Vamos nos preocupar com política, vamos cada um defender aquilo que é melhor para seu país. Um vereador importa, sim, um vereador é muito importante, trabalhem por aqueles que pensem por vocês", aconselhou.

Além de seus ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Fabio Faria (Comunicações), Bolsonaro teve ao seu lado o ex-presidente e atual senador pelo Estado, Fernando Collor de Mello (Pros).

Bolsonaro informou que partiu dele o convite ao ex-presidente. "Collor é um homem que luta pelo interesse do Brasil, e em especial ao seu Estado", disse.

O atual chefe do Executivo também voltou a dizer que os recursos naturais do Brasil despertam o interesse de outras nações e que cabe a nós, brasileiros, defendermos nosso patrimônio.

"Todos temos o dever de lutar por nossa pátria. O mundo está de olho em nós, porque temos o que eles não têm."

Segundo ele, a "união dos 210 milhões de brasileiros" é a única maneira de assegurar nosso patrimônio.

O evento em Piranhas, marcado inicialmente para as 9h10, só ocorreu próximo ao meio-dia por um incidente com o voo presidencial, que por falta de teto foi impedido de descer no local previsto inicialmente, a cidade baiana Paulo Afonso.

Sistema hídrico

A obra do sistema de abastecimento de água inaugurada em Piranhas vai beneficiar mais de 113 mil moradores de Alagoas.

Os dutos, com mais de 250 quilômetros, levam águas do Rio São Francisco a 42 municípios alagoanos e, quando o sistema for concluído, beneficará aproximada 1 milhão de pessoas.

O governo federal liberou R$ 12 milhões para a conclusão da quarta fase da obra e vai liberar, segundo Rogério Marinho, outros R$ 14,8 milhões ao projeto.