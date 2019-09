Do R7

Bolsonaro deixa hospital na zona sul de São Paulo e vai a Brasília O presidente estava internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, desde 7 de setembro; tratamento continuará em casa Bolsonaro deixa hospital em São Paulo e vai a Brasília

Moro esteve no quarto de Bolsonaro no domingo (15) Sergio Moro/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, às 14h57 desta segunda-feira (16). Ele estava internado desde o dia 7 de setembro. A alta foi divulgada nesta manhã.

O paciente continuará a recuperação em casa, sob supervisão da equipe médica do cirurgião Antônio Luiz Macedo e da equipe da Presidência. A família Bolsonaro mora no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O vice-presidente Hamilton Mourão assumiu a Presidência no período em que o titular esteve fora. Não está claro quando Bolsonaro voltará ao cargo, provavelmente nesta quarta-feira (18).

O hospital recebeu inúmeras autoridades desde a internação. A última, no domingo (15), foi o ministro da Justiça, Sergio Moro, que registrou a visita em seu Twitter com a frase "o homem é forte".

Leia o boletim desta segunda:

"O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, internado desde o dia 7 de setembro, receberá alta hoje, no período da tarde, após a realização da fisioterapia. O Presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo e da equipe da Presidência da República".

Quarta cirurgia

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no domingo (8) para retirada de hérnia incisional em uma das cicatrizes de operação anterior. Esta foi a quarta cirurgia do presidente desde a facada durante campanha em Juiz de Fora (MG).

O médico responsável pelo procedimento, Antônio Macedo, cirurgião geral do Hospital Vila Nova Star, disse, em entrevista coletiva, que a cirurgia foi bem-sucedida, que demorou cerca de cinco horas, mais do que o previsto inicialmente — de duas a três horas — devido a uma aderência do intestino, mas não houve complicações.

Questionado se o presidente tem outro problema de saúde que atrasa a recuperação, Macedo falou que "em todas as cirurgias que fizemos, houve um retardo na recuperação, mas, quando ele retorna, vai rápido".