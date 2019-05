Bolsonaro deixa residência no Rio para ir ao casamento do filho Cerimônia será realizada no bairro Santa Tereza, região central do Rio de Janeiro, onde participarão familiares e alguns amigos de Eduardo Bolsonaro Bolsonaro vai a casamento de filho

Eduardo Bolsonaro com sua noiva, Heloísa Wolf GILBERTO SOARES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro deixou por volta das 15h deste sábado (25) sua casa, em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para se dirigir ao bairro de Santa Tereza, na área central da cidade, onde será realizada a cerimônia de casamento do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSL-SP.

Eduardo e sua noiva, Heloísa Wolf, se casarão neste sábado em uma cerimônia para 150 convidados, marcada para o horário do pôr do sol, nos jardins de uma casa de festas do bairro. A celebração será restrita a uma lista seleta de parentes e amigos da família. O comboio que fazia a segurança do presidente era composto por agentes federais e integrantes do pelotão de motociclistas batedores.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.