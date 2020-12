Bolsonaro demite ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio Deputado federal pelo PSL licenciado, empresário deixa a Esplanada depois de assumir a pasta no início do governo atual

Marcelo Álvaro Antônio não é mais o ministro do Turismo Antonio Cruz/ Agência Brasil - 24.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro demitiu, nesta quarta-feira (9), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado federal pelo PSL e estava licenciado do cargo.

Antônio foi informado sobre a decisão no início da tarde, por volta das 14h30, no Palácio do Planalto.

A decisão de Bolsonaro ocorre após uma suposta troca de acusações em um grupo de WhatsApp, em que Antônio supostamente afirmou que o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) estava em negociação com o Centrão para repassar o Turismo. A informação é da revista Veja.

Álvaro Antônio deve reassumir seu mandato de deputado federal por Minas Gerais. O ministro foi recebido na tarde desta quarta-feira por Bolsonaro. Na noite anterior, o então ministro esteve no lançamento do Instituto Conservador-Liberal do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Na ocasião, Álvaro Antônio lembrou que foi um dos primeiros a embarcar na candidatura de Jair Bolsonaro.

O agora ex-ministro já havia flertado com a demissão em outubro de 2019, quando foi indiciado pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos por meio de candidaturas-laranja nas eleições de 2018.