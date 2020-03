Do R7

Bolsonaro: 'Depois da facada, uma gripezinha não vai me derrubar' Presidente, que já fez dois testes que deram negativo para coronavírus, negou que vai realizar novos exames e que isso caberia ao médico determinar

Presidente Jair Bolsonaro durante coletiva Isac Nóbrega/PR

"Depois da facada, não é uma gripezinha que vai me derrubar", disse o presidente Jair Bolsonaro ao encerrar a segunda entrevista coletiva realizada em Brasília nesta sexta-feira (20).

Bolsonaro, que já fez dois testes que deram negativo para coronavírus, negou que iria realizar novos exames e que isso caberia ao seu médico determinar.

O presidente criticou ações de governadores sobre fechamento de estradas e aeroportos e afirmou que busca uniformizar as medidas no país, para que o combate ao coronavirus seja feito de forma coordenada e integrada com o governo federal.

"Há algum tempo já venho falando que não devemos entrar em pânico. Não pode cada governador tomar uma decisão que ele ache melhor. Sempre estive aberto aos governadores. E a política não está colocada acima de uma situação emergencial como essa", afirmou Bolsonaro.

Os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio, Wilson Witzel (PSC), têm criticado o governo federal nos últimos dias. "Estamos fazendo o que deveria ser feito pelo líder do país, o que o presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, não faz, e quando faz, faz errado", disse Doria durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (20).