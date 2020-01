Bolsonaro descarta recriar ministério para ter Regina Duarte De acordo com fontes próximas ao presidente, atriz está animada com convite para assumir Secretaria de Cultura e voltará a se reunir com ele após dia 27

A atriz se reuniu hoje com o presidente Bolsonaro e o ministro Luiz Ramos Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro não vai recriar o Ministério da Cultura para acomodar a atriz Regina Diuarte, de acordo com fontes próximas ao Palácio do Planalto.

A atriz, convidada para assumir a Secretaria Especial de Cultura, está animada com o convite e vai voltar a conversar com o presidente após o dia 27, quando ele retornará da visita oficial fará à Índia.

Nesta segunda-feira (20), o Palácio do Planalto anunciou que a atriz quer "conhecer melhor" a secretaria. O comunicado não deixou claro se ela já havia aceitado o convite. Leia abaixo o comunicado:

"Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira (22), para conhecer a Secretaria Especial de Cultura do governo federal. 'Estamos noivando', disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro".

A atriz foi convidada por Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura na sexta-feira (17), após a demissão do secretário Roberto Alvim. Ao divulgar o Prêmio Nacional das Artes, programa do governo federal para a área com investimento de R$ 20 milhões para editais com aportes diretos do governo, o então secretário usou uma frase dita por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha Nazista.

