Bolsonaro desiste de fazer churrasco no Palácio da Alvorada Presidente afirmou, esta manhã, que evento previsto para este sábado era "fake" e disse que o MBL "se superou" ao entrar com ação na Justiça

Bolsonaro havia programado churrasco para hoje Ueslei Marcelino/Reuters - 08.05.2020

Após declarar na quinta-feira (7) que faria um churrasco neste sábado (9) para cerca de 30 convidados, o presidente Jair Bolsonaro desistiu da ideia. Esta manhã, postou nas redes sociais que o evento era "fake" e citou que o MBL (Movimento Brrasil Livre) entru com uma ação na Justiça para evitar que o suposto encontro acontecesse.

"Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA", afirmou o presidente no Twitter.

Na quinta, ele disse que reuniria cerca de 30 convidados. "Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 (convidados). Não vai ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 70,00", afirmou.

Na ocasião, Bolsonaro avisou também que pretendia visitar a mãe em cerca de duas semanas. A mãe do presidente tem 93 anos e mora em Eldorado, região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, a 248 quilômetros da capital paulista.

Desde a decretação do estado de emergência em razão da pandemia, o presidente Bolsonaro tem tido vários compromissos no final de semana contrários às recomendações de isolamento social da OMS (Organização Mundial de Saúde).