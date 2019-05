Bolsonaro destaca decisão do STF contra sistema financeiro Por meio de sua conta oficial no Twitter, o presidente comemorou a decisão do tribunal e a defesa dos "interesses de todos nós contribuintes" Bolsonaro destaca decisão do STF contra sistema financeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se pronunciou no Twitter sobre uma sessão ocorrida nesta quinta-feira (16) no plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), que julgava ação de interesse da Consif (Confederação Nacional do Sistema Financeiro), que agrupa sindicatos patronais de bancos e empresas de créditos de todo o Brasil.

Na ação, a Consif questionava a constitucionalidade da lei que determinou o uso da URV (Unidade Real de Valor) para o cálculo da correção monetária relativa aos meses de julho e agosto de 1994, primeiro bimestre de implantação do Plano Real. O Plenário do STF, no entanto, votou majoritariamente pela constitucionalidade da norma.

André Mendonça, um dos nossos 22 ministros, defende, no STF, os interesses de todos nós contribuintes. Por 8x2, fomos vitoriosos no STF e deixamos de pagar para os poderosos R$ 2,5 bilhões. Seguimos desagradando o Sistema. Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!  pic.twitter.com/fDX9ryXkN9 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 17 de maio de 2019

"Por 8x2, fomos vitoriosos no STF e deixamos de pagar para os poderosos R$ 2,5 bilhões. Seguimos desagradando o sistema", publicou o presidente. No tuíte, Bolsonaro ainda anexou um vídeo da sustentação oral do ministro da Advocacia-Geral da União André Luiz de Almeida Mendonça contra a ação da Consif. Segundo o presidente da República, Mendonça fez ali a defesa dos "interesses de todos nós contribuintes".

