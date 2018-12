Bolsonaro destaca trabalho da inteligência na segurança do país Presidente eleito afirmou que trabalho da área "raramente é reconhecido", mas que não faltará "apoio e valorização para os profissionais"

Jair Bolsonaro destacou o trabalho de inteligência Adriano Machado/Reuters - 10.12.2018



O presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou, neste domingo (30), o Twitter para destacar a importância da área de Inteligência no governo. "O trabalho de inteligência é dos mais importantes e sensíveis para a segurança da nação.

No entanto, por sua natureza discreta, raramente é reconhecido. No que depender deste governo não faltará apoio e valorização para os profissionais da área!", escreveu Bolsonaro, que já está na capital federal para assumir a Presidência do País neste dia 1º de janeiro.

Na semana passada, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo o general Augusto Heleno falou da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que é subordinada à pasta que chefiará, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Heleno disse que deve manter a atual direção do órgão, comandada por Janer Tesch Alvarenga — oficial de Inteligência há 34 anos e à frente do órgão desde setembro de 2016. O general disse que quer a Abin sem viés ideológico e integrada aos demais órgãos de inteligência para atuar no combate ao crime organizado. Ele ressaltou que "a Abin é um órgão de Estado", "não faz bisbilhotagem" e "não fará nada fora da lei".

