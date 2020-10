Thiago Nolasco, da Record TV Brasília, e Plínio Aguiar, do R7

Bolsonaro deve dar apoio mais claro a aliados a uma semana das eleições Primeiro turno do pleito está marcado para 15 de novembro. Presidente deverá usar tradicional live de quinta-feira para impulsionar candidatos

Na imagem, o presidente Jair Bolsonaro Marcos Corrêa/PR - 19.10.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende dar apoio mais explícito a aliados a uma semana das eleições municipais, previstas para 15 de novembro.

De acordo com interlocutores, o presidente deve demonstrar suporte a determinados candidatos de diversas regiões, mas ainda não há uma lista definida de quem são os postulantes.

Leia mais: Eleições municipais: Os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia

O apoio mais explícito a aliados deve ocorrer, segundo pessoas próximas, na última semana antes das eleições, principalmente na tradicional live de quinta-feira que antecede o pleito.

A ideia com a qual o presidente trabalha é dar apoio aos nomes bolsonaristas, mas muitos candidatos militares também solicitam suporte do chefe do Executivo brasileiro.

Mais: Eleições 2020: Brasil tem 147,9 milhões de eleitores aptos a votar

Bolsonaro havia dito, em 28 de agosto, que não iria participar da disputa em primeiro turno das eleições. “Tenho muito trabalho na Presidência e tal atividade tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia”, disse na ocasião.

A avaliação, contudo, é de que a participação de Bolsonaro nas eleições pode garantir a vitória para candidatos bolsonaristas em diversas cidades e, assim, facilitar a articulação de projetos e pavimentar o caminho para a eleição presidencial de 2022.