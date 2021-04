Bolsonaro deve dar cargo para Pazuello na Secretaria-Geral Ideia é que ex-ministro da Saúde seja treinado por titular da pasta, Onyx Lorenzoni, que tem experiência no Congresso

Na imagem, general Eduardo Pazuello Isac Nóbrega/PR - 16.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve nomear o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, para cargo na Secretaria-Geral da Presidência.

A Secretaria-Geral é chefiada por Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que foi deputado entre 2003 a 2019 e possui experiência no Congresso Nacional.

Onyx tem a árdua tarefa de treinar o ex-ministro da Saúde para falar na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19 no Senado Federal.

Pazuello será o principal alvo da CPI, que investigará possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia de covid-19. A ideia é que Onyx capacite o ex-ministro, não somente em conteúdo, mas também psicologicamente, já que Pazuello é conhecido pelos seus pares como "impulsivo".

Pela terceira vez em menos de um ano, Bolsonaro decidiu trocar o comando do Ministério da Saúde. Pressionado por falhas na gestão na pandemia de covid-19, principalmente pelo ritmo lento na vacinação, e pelo bloco do centrão, Pazuello deixou o cargo no dia 15 de março. Antes dele, ocuparam o posto os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.