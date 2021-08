Bolsonaro deve ir à Câmara para entregar novo Bolsa Família Informação consta na agenda do presidente Arthur Lira (PP-AL). Chefe do Executivo falou que valor poderia chegar a R$ 400

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Adriano Machado/Reuters - 12.07.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve ir à Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (9) para entregar uma MP (Medida Provisória) de reformulação do programa Bolsa Família.

A informação consta na agenda do presidente Arthur Lira (PP-AL). O compromisso está previsto para 10h30, no gabinete da presidência da Casa Legislativa.

Em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Norte na última quarta-feira (4), Bolsonaro voltou a afirmar que o governo tenta elevar a quantia dos benefícios do Bolsa Família, apesar de não haver previsão de recursos para isso até o momento. Na ocasião, disse que o programa social terá um valor médio de R$ 300, e que poderia chegar a R$ 400.