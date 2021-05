Bolsonaro deve ir à posse de presidente do Equador na segunda Esta será a primeira viagem internacional do presidente desde março de 2020, quando ele esteve nos EUA

O Itamaraty já faz os ajustes finais da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Equador, na próxima semana. O presidente brasileiro deve participar da posse do presidente eleito do Equador, Guillermo Lasso, na segunda-feira, 24 de maio.

Guillermo Lasso toma posse na próxima segunda Mauricio Torres / EFE - 11.4.2021

Em 16 de abril, Bolsonaro disse em suas redes sociais e ao telefone para o presidente eleito que iria à posse "se Deus permitisse" e disse que a vitória do político de direita reforçava "nossa luta em defesa da democracia e da liberdade na região".

Esta será a primeira viagem internacional de Bolsonaro em mais de um ano. A última realizada ocorreu no início da pandemia do novo coronavírus, quando o presidente brasileiro esteve nos Estados Unidos e a viagem terminou com vários membros das comitivas, do Brasil e dos EUA, infectados.

Em dezembro, Bolsonaro esteve na fronteira do Brasil com o Paraguai.