Bolsonaro deve passar Natal na Base da Marinha em Marambaia

Bolsonaro deve chegar a Marambaia já neste sábado Adriano Machado/Reuters - 20.11.2018

O presidente eleito Jair Bolsonaro deverá passar o Natal na Base da Marinha na Ilha da Marambaia. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (21) pela assessoria do deputado. O local é um refúgio tradicional de presidentes da República, com acesso controlado por terra e mar.

Segundo as informações divulgadas, Bolsonaro deverá se dirigir à Marambaia no início da tarde deste sábado (22), com sua família, retornando a sua residência, na Barra da Tijuca, no dia 27, pouco antes de seu embarque para Brasília, previsto para ocorrer dia 29.

No feriado de Carnaval deste ano, o complexo da Marambaia recebeu o presidente Michel Temer e sua família. Além de oferecer segurança a chefes de Estado, o local — controlado pela Marinha e pelo Exército — tem praias bonitas e reservadas, longe dos olhos de curiosos e mesmo da imprensa, o que garante repouso e tranquilidade.