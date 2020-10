Bolsonaro deve sancionar com Maia e Alcolumbre mudanças na CNH Presidente falou que sanção de projeto que aumentou validade e pontuação da Carteira de Habilitação será ao lado de presidentes do Congresso

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (5) que deve sancionar amanhã (6) as mudanças na Código Brasileiro de Trânsito ao lado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). As mudanças, um projeto do Executivo, foram aprovadas pelo Congresso no último dia 22.

Ele conversou com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada.

"Com quem eu tomei café aqui agora, sabe? Rodrigo Maia, e daí? Tô errado? Quem é que faz a pauta da Câmara? Então, hoje eu não digo, mas talvez amanhã eu vá sancionar junto com ele e o Alcolumbre, a mudança no Código de Trânsito, que aumentou a validade da carteira de motorista para 10 anos e passou de 20 para 40 pontos para perder a carteira. É facilitando a vida do povo aí, pô. Em vez de 5 em 5 anos renovar a carteira vai ser de 10 em 10. Ajudou ou não? E perder a carteira, imagine o pessoal que mexe na estrada, caminhoneiro, motorista de ônibus, de van, de táxi, para fazer 20 pontos é coisa rápida – ainda tem muito pardal escondido. Você é caminhoneiro? Você tá vendo pardal móvel por ai? Praticamente acabou... “