Fernando Mellis, do R7

Bolsonaro discursa no Fórum Econômico Mundial em Davos Presidente foi o primeiro chefe de Estado a se dirigir à plateia de políticos e empresários no evento que acontece na Suíça até sexta-feira Bolsonaro

Bolsonaro foi a Davos em busca de investimentos Divulgação/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar para a plateia de políticos e empresários no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), nesta terça-feira (22).

A comitiva presidencial — que inclui os ministros Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) — chegou à Suíça ontem.

Na agenda de Bolsonaro, estão reuniões com investidores e com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab.

Um dos objetivos da viagem é atrair investimentos para internacionais para o Brasil. Para transmitir confiança, Bolsonaro tem reforçado seu empenho na reforma da Previdência, em privatizações e no enxugamento da máquina pública.