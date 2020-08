Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

Bolsonaro discute com Guedes e Braga Netto prorrogação do auxílio emergencial Marcello Casal JrAgência Brasil - 01.04.2020

O presidente Jair Bolsonaro está reunido nesta sexta-feira (28) com ministros para discutir a prorrogação do auxílio emergencial e o Renda Brasil. O R7 Planalto apurou que estão no encontro os ministros Braga Netto, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia e Ônyx Lorenzoni, da Cidadania. Também eram esperados os ministros Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.

Existe uma expectativa que a prorrogação do auxílio emergencial e o desenho do Renda Brasil sejam anunciados ainda nesta semana. A definição sobre o auxílio até dezembro deve sair antes, já que a última parcela está sendo paga agora, no final de agosto.

O governo havia prometido que lançaria um plano econômico que incluiria o Renda Brasil, o Pró-Brasil, gatilhos do teto de gastos e outros programas nesta terça-feira. Mas em função de divergências especialmente sobre o Renda Brasil, o anúncio foi cancelado e se restringiu ao lançamento do programa habitacional Casa Verde Amarela.

Na quarta-feirta(26), o presidente Bolsonaro tornou públicas as divergências sobre o Renda Brasil, dizendo que não enviaria a proposta de Paulo Guedes ao Congresso por discordar com o fim de alguns programas, como o abono salarial, proposta inicial para viabilizar o Renda Brasil.