Giuliana Saringer, do R7

Bolsonaro diz aceitar corte para a comunicação do governo em 2019 Presidente eleito reafirmou que equipe irá revisar contratos e reavaliar o quadro pessoal da Secretaria de Comunicação para reduzir orçamento Bolsonaro

Bolsonaro assume cargo em 1º de janeiro de 2019 Pedro Ladeira/Folhapress - 04.12.2018

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, nesta sexta-feira (21), que vai trabalhar com o orçamento aprovado para a Secom (Secretaria de Comunicação).

Bolsonaro explica que a equipe irá revisar contratos e reavaliar o quadro pessoal da Secom para reduzir o orçamento para 2020.

Revisaremos diversos contratos e reavaliaremos o quadro pessoal da SECOM a fim de reduzir ainda mais o orçamento para 2020. Vamos mostrar, nesta e em outras áreas, na prática os benefícios da correta aplicação de recursos públicos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 21 de dezembro de 2018

Segundo o eleito, o Congresso Nacional aprovou verba de R$ 150 milhões para a pasta. O valor representa corte de 45,8% frente ao valor proposto pelo atual governo, de R$ 277 milhões.

A Secom é responsável pela comunicação do governo federal, por meio da coordenação de um sistema que interliga as assessorias de ministérios, empresas públicas e entidades do executivo.

Ao longo da campanha presidencial e depois da eleição, Bolsonaro fez diversas críticas a órgãos da imprensa. Em uma das situações, disse que a "mamata vai acabar", se referindo ao jornal "Folha de S.Paulo".