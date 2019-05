Bolsonaro diz estar inclinado a manter liberação de bagagem

Bagagens fora do padrão são despachadas MARCELO D. SANTS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (23), em café da manhã com jornalistas, que tende a manter a liberação do despacho de bagagens sem cobrança no transporte aéreo doméstico, mas que deve decidir apenas no limite do prazo que tem para sancionar a medida, de acordo com relatos dos presentes.

Segundo jornalistas que participaram do encontro, Bolsonaro afirmou que seu “coração” está mais inclinado a manter a liberação. O presidente esclareceu entender que o mercado precisa se autorregulamentar e que ele e o governo são liberais, mas que não considera que essa questão seja vital, já que com a liberação das cobranças o preço das passagens não baixou.

O artigo foi incluído na medida provisória aprovada pelo Congresso esta semana que autoriza a participação de até 100 por cento do capital estrangeiro em companhias aéreas. No entanto, alguns parlamentares defendem que o presidente vete o artigo, argumentando que a proibição dificultará a entrada no país de empresas “low cost” que, para manter as passagens baratas, cobram por bagagem.

Bolsonaro comentou ainda a aprovação na noite de quarta-feira da MP da reforma administrativa pela Câmara dos Deputados e o fato de o Congresso ter tirado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e enviado para o Ministério da Economia. Segundo jornalistas presentes, Bolsonaro disse que não vê problema e que o Coaf continua no governo.

