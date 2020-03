Bolsonaro diz estar 'muitíssimo bem' e que fará novo exame

O presidente Jair Bolsonaro Valter Campanato/Agência Basil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que fará um novo exame para coronavírus nesta terça-feira (17). Conforme antecipou o jornal "O Estado de S. Paulo", o chefe do Planalto terá de fazer um novo teste e a orientação é ficar em isolamento até lá.Nesta segunda-feira, 16, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente declarou estar se sentindo "muitíssimo bem."

Na semana passada, ele informou que o primeiro exame realizado resultou em negativo para a doença. O teste foi realizado após o secretário da Comunicação, Fábio Wajngarten, testar positivo para a doença.

No domingo, 15, Bolsonaro esteve em um ato pró-governo em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, o que gerou críticas de infectologistas em razão do contato com o público.

Venezuela

O presidente afirmou ainda que o Brasil pode adotar um controle maior e exigir exames para quem quiser entrar no país a partir da Venezuela. Questionado se há a possibilidade de fechar a fronteira, Bolsonaro disse considerar a medida pouco efetiva.

"Pode até fechar a fronteira com a Venezuela, mas (entrada) vazaria por outro lugar", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã desta segunda-feira. Bolsonaro não detalhou quais exames seriam exigidos de quem pretende entrar no país a partir do país vizinho.