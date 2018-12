Bolsonaro diz lamentar ausência de PSOL e PT em cerimônia de posse Em nota, PT disse que processo eleitoral foi descaracterizado pela ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Bolsonaro cerimônia posse

Bolsonaro lamenta ausência de PT e PSOL na posse Pedro Ladeira/Folhapress - 07.08.2018

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse neste sábado (29) lamentar o anúncio de PSOL e PT, de que seus deputados e senadores não vão participar da cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, no Congresso. "Soube que PT e PSOL não comparecerão à cerimônia de posse presidencial em repúdio a mim. Lamento!", escreveu, no Twitter.

Bolsonaro quer garantir posse de armas de fogo por decreto

Líderes do PT, PSOL e PCdoB anunciaram nesta sexta-feira (28) que seus deputados e senadores não vão participar da cerimônia. Outros partidos que já declararam oposição ao futuro governo, como PDT e PSB, informaram que alguns líderes também não devem comparecer à solenidade.

Em nota, o PT disse reconhecer o resultado da eleição, mas afirmou que o processo foi descaracterizado pela ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa, além de criticar a propagação de mentiras nas redes sociais contra o candidato Fernando Haddad, derrotado no segundo turno.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados