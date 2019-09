Do R7

Bolsonaro diz que apoiador não conseguiria emprego "só pelo bafo" Durante interação com o público, presidente Jair Bolsonaro tira foto com apoiador e diz que ele não conseguiria emprego por mau hálito

Bolsonaro diz que apoiador de não conseguiria emprego por mau hálito Reprodução Facebook

Ao deixar o Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (27), para se aproximar do público para interagir, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou apoiadores e disse que um deles não conseguiria um emprego em função do mau hálito.

Em meio à interação, o presidente da República foi abordado diversas vezes por adultos e crianças. "Você é demais, eu te amo", disse um deles. Com o celular na mão para fazer uma foto, o apoiador diz "quero ajudar o senhor a colocar o top do turismo."

Leia mais: Discurso de Bolsonaro na ONU vai tratar de política ambiental

Bolsonaro autografa camisetas e cumprimenta crianças num gradil enquanto o apoiador insiste: "Bolsonaro tira uma foto comigo depois? Me ajuda, por favor, tira uma foto comigo."

Depois de alguns segundos após fazer a foto ao lado do eleitor de camiseta vermelha, Bolsonaro se vira para a equipe e diz que "só pelo bafo não vai conseguir o emprego." E continua a cumprimentar os demais apoiadores.