Bolsonaro diz que Brasil ajuda Guatemala no combate a queimadas Os incêndios florestais já atingiram 261 áreas protegidas, provocando danos a 3.400 hectares de floresta, segundo dados do país da América Central

Bolsonaro afirmou que combinou de trocar visitas com presidente da Guatemala Marcello Casal Jr. / Agência Brasil 14.05.2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (17), em sua conta no Twitter, que o governo brasileiro está auxiliando a Guatemala no combate aos incêndios florestais naquele país.

“Satisfação em poder cooperar com a Guatemala no combate aos seus incêndios florestais. Falei por telefone com o presidente Alejandro Giammattei e combinamos de trocar visitas em breve. Combate ao crime e defesa da liberdade em toda a América Latina são prioridades que nos unem”, disse Bolsonaro.

Segundo a Agência Guatemalteca de Notícias, os incêndios florestais já atingiram 261 áreas protegidas, provocando danos a 3.400 hectares de floresta.

As áreas mais afetadas são a Reserva da Biosfera Serra das Minas, a Reserva da Biosfera Maya e a Reserva de Uso Múltiplo da Bacia do Lago Atitlán.