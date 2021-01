Bolsonaro diz que Brasil está quebrado: 'Não consigo fazer nada' Em encontro com apoiadores nesta terça (5), presidente citou o impacto da pandemia e falou que mídia tenta desgastar governo Bolsonaro diz que Brasil está 'quebrado' e que não consegue fazer nada

O presidente Jair Bolsonaro, em encontro com apoiadores Reprodução/Youtube 05.01.2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em encontro com apoiadores nesta terça-feira (5) que o Brasil está "quebrado" e que ele não consegue implementar mudanças que gostaria. Ele citou uma alteração na tabela do Imposto de Renda, tema debatido há anos dentro do governo, mas que ainda não resultou em mudanças efetivas.

"O Brasil está quebrado, chefe", disse a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente complementou citando a pandemia de covid-19 e fazendo críticas à imprensa: "Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Esse vírus, potencializado por essa mídia sem caráter que nós temos... é um trabalho incessante de desgastar para voltar alguém e atender os interesses escusos da mídia", afirmou.

Pouco depois, o presidente brincou citando o período do seu mandato: "Vão ter que me aguentar até o final de 2022, com certeza", disse.

As falas se deram no começo de um dia em que o presidente retoma os trabalhos em Brasília após oito dias de descanso no litoral de São Paulo. Bolsonaro tem em sua agenda desta terça cinco reuniões, entre ministros e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.