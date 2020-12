Bolsonaro diz que Brasil ofertará vacina que for aprovada pela Anvisa Em publicação em uma rede social, presidente garantiu que "não faltarão recursos" para vacinação "gratuita e não obrigatória" de toda população Bolsonaro diz que Brasil ofertará vacina que for aprovada pela Anvisa

Bolsonaro: "Governo federal ofertará a vacina a todos" Joédson Alves/EFE - 09.06.2020

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta segunda-feira (7), em uma publicação nas redes sociais, que o governo vai ofertar à população brasileira a vacina contra a covid-19 aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

"Havendo certificação da Anvisa (orientações científicas e preceitos legais) o governo federal ofertará a vacina a todos", escreveu o presidente.

Leia mais: Falta dado essencial para aprovar uso da CoronaVac, diz Anvisa

De acordo com Bolsonaro a vacinação será "gratuita e não obrigatória". Ele também garantiu que "não faltarão recursos para que todos sejam atendidos". "Saúde e Economia de mãos dadas pela vida", completou.

- Em havendo certificação da @anvisa_oficial (orientações científicas e preceitos legais) o @govbr ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória.



- Segundo o @MinEconomia não faltarão recursos para que todos sejam atendidos.



- Saúde e Economia de mãos dadas pela vida. pic.twitter.com/l1JmtnBkRI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 7, 2020

Até o momento, o governo federal já firmou um acordo com a Universidade de Oxford para a compra do imunizante desenvolvido pela farmacêutica sueca AstraZeneca. A parceria, no valor de R$ 1,9 bilhão, também prevê a transferência da tecnologia para a produção de até 160 milhões de doses no segundo semestre de 2021.

"No primeiro semestre de 2021, chegaremos a 100 milhões. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí, são 260 milhões de doses", disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em audiência pública no Congresso.

Há ainda a participação do Brasil no consórcio Covax Facility, no valor de R$ 2,5 bilhões, que reúne dez laboratórios e que pode garantir ao país mais 42 milhões de doses, totalizando mais de 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e comercializadas.