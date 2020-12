Bolsonaro diz que Brasil vive 'finalzinho da pandemia' Fala do presidente se dá num momento de alta no número de mortes pela covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, Brasil tem pouco mais de 179 mil mortos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (10) que o Brasil vive o "finalzinho da pandemia" do coronavírus. A declaração foi feita durante discurso na inauguração do eixo principal da nova Ponte do Guaíba, na BR-290, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A fala de Bolsonaro se dá num momento de alta no número de mortes pela covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 6.728.452 casos da doença confirmados, com pouco mais de 179 mil mortos. Só nas últimas 24 horas, 836 mortes foram registradas no País.

“Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhor se saíram no tocante à economia. Prestamos todo os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros, que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a também economia de estados e municípios", destacou.

O presidente também lembrou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que socorreu micro e pequenas empresas durante a pandemia. “Nós evitamos um colapso da economia. Meus senhores, economia e saúde têm que andar de mãos dadas”, acrescentou.