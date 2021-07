Bolsonaro diz que cirurgia está afastada e pode ter alta na sexta De acordo com o médico do presidente, a área do intestino em que há a obstrução está mais permeável e o órgão voltou a funcionar

Brasil | Do R7, com Reuters

A- A+

Entrada do hospital Vila Nova Star, onde presidente Jair Bolsonaro está internado, em São Paulo REUTERS/Amanda Perobelli-14/07/2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (15) que não terá de fazer cirurgia para resolver o problema de obstrução intestinal que o levou a ser hospitalizado, e que pode receber alta já na sexta-feira. Ele participou de entrevista à RedeTV por vídeo do hospital onde está internado em São Paulo.

Leia também: Entenda a obstrução intestinal que acomete Jair Bolsonaro

A informação sobre a não necessidade de uma cirurgia foi confirmada pelo médico do presidente, Antonio Macedo, que estava ao lado de Bolsonaro durante a entrevista concedida ao vivo do quarto do hospital.

"Cheguei aqui ontem com indicativo muito forte de cirurgia, mas a chance de cirurgia agora está bastante afastada", disse o presidente, acrescentando que está se sentindo bem.

De acordo com Macedo, a área do intestino em que há a obstrução está mais permeável e o órgão voltou a funcionar, o que afastou a necessidade de cirurgia.

"O prresidente hoje melhorou. Estamos estudando a retirada da sonda porque os barulhos do abdômen estão bons e aderências do lado esquerdo estão mais absorvidas. Dieta líquida será mantida. Cirurgia está descartada por enquanto porque o intestino começou a funcionar", afirmou Macedo.

Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com fortes dores abdominais, quando foi constatada a obstrução. Na tarde do mesmo dia foi transferido para São Paulo, a pedido de Macedo, onde está sendo tratado.