Bolsonaro diz que críticas a Kassio Nunes são mentira e baixaria Em conversa com apoiadores na frente do Palácio do Alvorada, presidente também reforçou interesse em ajudar brasileiro preso na Rússia

O presidente Jair Bolsonaro usou a conversa com apoiadores na frente do Palácio do Alvorada nesta terça-feira (6) para defender o desembargador Kassio Nunes Marques, indicado por ele à vaga de Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal).

"Impressionante, [é assim com] tudo o que se aproxima de mim, acusaram o cara de tudo, parecia até que era o bandido mais procurado do Brasil", comentou Bolsonaro sobre as críticas feitas a Kassio Nunes assim que começaram a surgir notícias de que ele seria indicado ao STF. Muitas delas, aliás, foram feitas por simpatizantes do presidente.

"Começam mentindo. Disseram que ele votou para manter o [ex-ativista italiano] Cesare Battisti no Brasil, quem decidiu foi o STF em 2009", disse o presidente.

"Ah, ele é comunista. comunista tá cheio no Brasil, é o que não falta", completou Bolsonaro, negando ainda que Kassio Nunes seja desarmamentista e abortista.

"Eu deixo claro que sou passível de críticas, mas não vai ter [espaço] para baixaria."

Após a defesa, o presidente disse que esse tipo de situação o deixa irritado, aproveitando para ironizar seus adversários políticos. "Continua me desgastando, quem sabe se eu não vier candidato em 2022 tem gente boa aí: tem o Haddad, tem o Alckmin, tem o Ciro..."

No domingo (4), o chefe do Executivo já havia publicado um post detalhando as, segundo ele, mentiras atribuídas ao desembargador em relação ao caso Battisti.

Outros pontos serão colocados nas redes sociais: pic.twitter.com/G38jCla4pm — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 4, 2020

Caso Robson

Bolsonaro, como fez mais cedo em sua conta no Twitter, reforçou que seu governo vai se esforçar para conseguir o perdão do presidente russso Vladmir Putin ao brasileiro Robson Oliveira, motorista preso no país por transportar um remédio permitido em solo brasileiro.

"Ontem, o jogador Felipe Melo, do Palmeiras, me ligou, eu estava em uma igreja Evangélica lá em São Paulo. Entrei em contato com o ministro Ernesto Araújo, ele trouxe informações de volta. De manhã, começamos a colocar em prática [a operação para salvar Robson]."

Segundo o presidente, talvez, nessa semana ele converse com o embaixador da Rússia sobre o assunto. "O caminho é diplomático, o perdão, até porque já existe precedente em outros casos", comentou. "Agora, é uma pessoa inocente. O remédio nem era para ele, era para o sogro do jogador Fernando. Estamos tentando o perdão, vai demorar, não vai ser rápido. Vamos apelar para a questão humanitária."