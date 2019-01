Bolsonaro diz que discurso no Fórum Econômico será "objetivo" Em Davos, Presidente disse, nesta segunda-feira (21), que vai abordar a necessidade de se fazer comércio "sem viés ideológico" Bolsonaro diz que discurso no Fórum Econômico será "objetivo"

Presidente disse que será "objetivo" no discurso Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.01.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (21), em Davos, na Suíça, que o discurso que vai fazer amanhã no Fórum Econômico Mundial será "objetivo, curto e direto" e vai abordar a necessidade de se fazer comércio "sem viés ideológico".

"Tocaremos nestes pontos que eu falei aqui. O discurso foi feito e corrigido, por assim dizer, por vários ministros", afirmou o presidente, em uma rápida conversa com a imprensa.

"Estamos querendo mostrar que o Brasil mudou. O nosso objetivo é apresentar novo Brasil que chega com o nosso governo."

O presidente disse que o Brasil está tomando medidas para que o mundo "restabeleça confiança em nós" e para que os negócios "voltem a florescer sem viés ideológico".

Bolsonaro afirmou também que a questão das privatizações tem sido debatida com o ministro da Economia, Paulo Guedes. "Tenho certeza que faremos boas privatizações", disse.

Ele disse ainda que a ideia é ampliar o comércio do Brasil com outros países, especialmente pela questão do agronegócio.

O presidente evitou fazer comentários mais detalhados sobre a crise na Venezuela. "A Venezuela está com problemas e não é de hoje, e nós esperamos que rapidamente mude o governo lá", disse.

