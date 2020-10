Bolsonaro diz que discutiu 'coisas que interessam ao Brasil' com Fux Presidente do STF destacou no encontro que sua gestão vai atuar no combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro Bolsonaro diz que discutiu 'coisas que interessam ao Brasil' com Fux

Bolsonaro conversou com Fux por quase uma hora Marcos Corrêa/PR - 20.08.2020

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (13) que não vai revelar o teor de sua conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, porque a imprensa "distorce" suas palavras. Ao retornar para o Palácio da Alvorada, ele disse apenas que foram abordadas "coisas que interessam ao Brasil" no encontro, recusando-se a falar sobre os temas da reunião.

"Foi quase uma hora de conversa. Conversamos como dois chefes de Poderes e o que foi tratado fica entre nós. Se eu tivesse, com todo o respeito, uma imprensa que publicasse a verdade, eu falaria com o maior prazer", afirmou a apoiadores.

Na reunião, Fux destacou que sua gestão vai atuar no combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O recado foi dado seis dias depois de Bolsonaro ter afirmado em evento, no Palácio do Planalto, que a Operação Lava Jato acabou, pois, segundo ele, no seu governo não há corrupção. Fux sempre foi considerado um aliado da Lava Jato na Corte.

