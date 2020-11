Bolsonaro diz que é um presidente ‘daltônico’: ‘Todos têm a mesma cor’

Do R7

Bolsonaro fez declaração no Facebook Marcos Corrêa/PR - 17.11.2020

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para exaltar o "povo miscigenado" brasileiro. Na publicação, ele fala que é essa “essência” que “conquistou a simpatia do mundo” e afirma que há grupos interessados dividir a população para manipulá-la. “Como homem e como Presidente, sou daltônico: todos têm a mesma cor”, escreveu o político.

A publicação foi feita no mesmo dia em que o país repercutiu o assassinato de um homem negro em um supermercado de Porto Alegre (RS). O crime, que aconteceu na véspera do dia da consciência negra, motivou protestos em vários locais do país.

Leia também: 'Não existe racismo no Brasil', diz Mourão sobre assassinato no RS

“Somos um povo miscigenado. Brancos, negros, pardos e índios compõem o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso”, escreveu o presidente. “Contudo, há quem queira destruí-la, e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de "luta por igualdade" ou "justiça social", tudo em busca de poder”, completou.

Bolsonaro criticou aqueles que dividem a sociedade “em grupos” e afirmou que o país tem problemas “complexos” e “que vão além de questões raciais”.

Veja mais: Laudo inicial indica que homem negro foi morto por asfixia no RS

“Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas, seja um pai ou uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado.”

O presidente conclui a publicação afirmando que a população dividida e vulnerável é mais “fácil de ser controlado”. “Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença”.

Leia a declaração na íntegra

- O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Brancos, negros, pardos e índios compõem o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros.

Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la, e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de "luta por igualdade" ou "justiça social", tudo em busca de poder.

- Estamos longe de ser perfeitos. Temos, sim, os nossos problemas, problemas esses muito mais complexos e que vão além de questões raciais. O grande mal do país continua sendo a corrupção moral, política e econômica. Os que negam este fato ajudam a perpetuá-lo.

- Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas, seja um pai ou uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado.

- Existem diversos interesses para que se criem tensões entre nosso próprio povo. Um povo unido é um povo soberano, um povo dividido é um povo vulnerável. Um povo vulnerável é mais fácil de ser controlado. E há quem se beneficie politicamente com a perda de nossa soberania.

- Não nos deixemos ser manipulados por grupos políticos. Como homem e como Presidente, sou daltônico: todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença.

- Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra nossa própria história. Quem prega isso, está no lugar errado. Seu lugar é no lixo!