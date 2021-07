Bolsonaro diz que Eduardo Ramos era apenas nota 9 na Casa Civil Presidente disse que militar não sabia lidar com o Congresso, ao contrário de Ciro Nogueira, novo ministro da pasta

Presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo não atrapalha quem produz Facebook / Reprodução 28-07-2021

O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista nesta quarta-feira (27), transmitida ao vivo em seu Facebook, que o ministro de saída da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, era apenas nota 9 no cargo, porque lhe "falta conhecimento para conversar com o Parlamento".

Ramos, general do Exército e amigo do presidente, vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República e deixa a vaga na Casa Civil para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que aceitou o convite de Bolsonaro na terça-feira (27).

"Eu tenho certeza que a interlocução com o Congresso melhorará em muito. E ninguém melhor para isso do que o Ciro Nogueira, que foi meu colega por muitos anos na Câmara dos Deputados", disse Bolsonaro.

Durante a entrevista à Rádio Cidade, de Luís Eduardo Magalhães (BA), o presidente voltou a dizer não ter certeza se disputará a reeleição no ano que vem. O grande problema no momento é a falta de um partido, obrigatório para todo candidato no Brasil.

A aproximação com o PP presidido por Ciro Nogueira pode facilitar a entrada de Bolsonaro em seu antigo partido (foi filiado de 2005 a 2016 na legenda).