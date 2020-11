Bolsonaro diz que energia está voltando no Amapá Presidente foi até Macapá no sábado (21) e visitou as subestações de Santana e Santa Rita, onde são feitos trabalhos de recuperação

Presidente foi até Macapá neste sábado (21) Reprodução/TV Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (22), no Twitter, que o abastecimento de energia elétrica está voltando no Amapá.

Bolsonaro esteve em Macapá, capital do estado, no sábado (21) e agradeceu a acolhida da população local. O presidente visitou as subestações de Santana e Santa Rita, onde são feitos trabalhos de recuperação, ao lado do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

- Energia retornando ao Amapá.

- Obrigado a todos pela acolhida. pic.twitter.com/GFgylbRJXh — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 22, 2020

Apagão

O Amapá enfrenta uma crise no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador deixou 14 das 16 cidades às escuras.

Após o incêndio, 765 mil pessoas, o equivalente a 85% da população, ficaram sem energia. Vários serviços e comércios foram afetados, e o governo do estado situação de emergência. Após trabalhos de recuperação, teve início um rodízio, e o governo federal anunciou que 80% da população já estava com energia. No dia 17, porém, o estado viveu um novo apagão.

O Ministério de Minas e Energia tenta reestabelecer todo o fornecimento até o dia 26. Paralelamente, o governo deve estar uma medida provisória isentando a população do estado da cobrança de energia.