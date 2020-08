Bolsonaro diz que Forças Armadas lhe garantem 'certa tranquilidade'

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia do Exército TV Brasil / Reprodução 06-07-2020

O presidente Jair Bolsonaro voltou a elogiar as Forças Armadas em uma cerimônia do Exército brasileiro nesta quinta-feira (6). Segundo ele, a instituição é responsável por garantir ao chefe do Executivo "uma certa tranquilidade" na "condução do país para o destino que todos nós queremos",

Em seu pronunciamento, Bolsonaro lembrou que há 43 anos participou de uma cerimônia similar. "Idos de 1977, eu, cadete do quarto ano da Academia Militar das Agulhas Negras, compareci a um evento como este, portando a espada que seria entregue a um coronel promovido a general de brigada. Um retrato que nunca se apagará da minha memória."

Nesta quinta foram promovidos os novos oficiais-generais do Exército.

O presidente afirmou que o povo brasileiro sempre teve graças ao trabalho dos militares, além da certeza da lei e da ordem, a garantia de sua liberdade. "O bem maior que interessa a todos nós, e nessa corrente o grande elo são as Formas Armadas, e o nosso exército brasileiro."