Bolsonaro diz que indicará apenas em julho novo ministro do STF Na semana passada, ministro recuou da decisão de antecipar saída da corte para 5 de julho e seguirá até 12 de julho

Brasil | Do R7, com Estadão Conteúdo

Bolsonaro em cerimônia de Juramento à Bandeira e Entrega de Espadins da turma Almirante Bosísio Júlio Nacimento/PR - 19.06.2021

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (21) em conversa com apoiadores, que vai indicar mais um nome para o STF (Supremo Tribunal Federal) apenas em julho, quando o ministro Marco Aurélio Mello deixará a Corte. Nos bastidores, o presidente cogitou apresentar um nome do substituto antes de o ministro deixar o STF.

Na semana passada, Marco Aurélio recuou da decisão de antecipar a aposentadoria para 5 de julho e comunicou à presidência da Corte que seguirá até 12 de julho, quando completa 75 anos. Bolsonaro voltou a repetir, na saída do Palácio do Alvorada, que quem for eleito em 2022 vai indicar mais dois ministros para o Supremo logo após assumir.

Na mesma conversa, Bolsonaro voltou a dizer que, caso o Congresso aprove, o Brasil terá voto impresso. O tema é uma das bandeiras do chefe do executivo federal, que defende que o sistema traz maior confiabilidade à votação, visualizando sua campanha à reeleição.