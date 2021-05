Bolsonaro diz que índios brasileiros são discriminados por europeus Em conversa com apoiadores em Brasília, presidente também falou sobre o monopólio no transporte de combustível no país

Bolsonaro durante visita a comunidade indígena no Amazonas: 'Eles querem produzir' Marcos Corrêa/PR - 27.05.2021

Em seu retorno a Brasília após uma visita de dois dias ao Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os os índios brasileiros são discriminados pelos europeus. "Nós estamos fazendo de tudo para que os índios produzam e eles, cada vez mais, querem produzir", afirmou o presidente a apoiadores no Palácio do Alvorada. "São discriminados sabe por quem? Pelos europeus, que não compram produtos deles."

Bolsonaro afirmou que os brasileiros precisam entender "como é esse jogo". "Ficam apenas dando pancada em mim, de graça, como se eu quisesse algo de ruim no Brasil. A nossa independência está lá (no Amazonas)", afirmou. Com colar indígena no pescoço, ele disse "que não é hippie" e que o adereço foi um presente dos índios.

O presidente contou aos apoiadores que visitou três comunidades indígenas e afirmou que muito do que acontece na região é influência do Conselho Indigenista Missionário de ONGs estrangeiras. "Não tem ONG no interiorzão lá do Nordeste, não. Mas na Amazônia tem bastante." Ele disse ainda que visitou o Morro dos Seis Lagos, a "área mais rica do mundo". "Mas quem me antecedeu no governo demarcou aquilo, parque ambiental, não sei quê. Fica uma coisa que é quase impossível fazer alguma coisa lá."

Lucro de transportadoras

Bolsonaro também falou sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). "Se eu conseguir regulamentar uma emenda de 2001, que fala que o ICMS tem que ter o valor fixo em centavos, no Brasil todo, você vai conseguir enxergar, quando você vai no posto, a discriminação de cada fatia do combustível para onde vai", afirmou. "Aí você vai ver o lucro das transportadoras. Por que o monopólio das transportadoras? Tem que quebrar o monopólio. Conseguindo mostrar onde está o problema, você desenrola."