Bolsonaro diz que Lula está 'livre, mas carregado de culpa'

Pronunciamento foi feito no Twitter oficial de Bolsonaro Ueslei Marcelino/Reuters - 8.11.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou pela primeira vez, neste sábado (9) sobre a saída do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, da prisão em Curitiba nesta sexta-feira e afirmou que o petista está "livre, mas carregado de culpa".

"Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa."

Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 9, 2019

O pronunciamento foi feito pela conta oficial de Bolsonaro no Twitter, que completou sua fala afirmando que seu governo "inciou a poucos meses a nova fase de recuperação do Brasil e não é um processo rápido, mas avançamos com fatos."



*Estagiária do R7 sob supervisão de Celso Fonseca